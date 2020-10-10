Polisten avukata küfür kamerada
İstanbul'da avukatlar bugün yapacakları Genel Kurul'a izin verilmeyince, İstanbul Barosu önünde açıklama yapmak istedi. Genel Kurul'a izin vermeyen polis burada da avukatların karşısına çıktı. Avukatları çembere alan çevik kuvvette görevli bir polisin bir avukata küfür ettiği anlar kameralara yansıdı. Avukatlar duruma tepki gösterdi. Kaynak: Gazete Duvar
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