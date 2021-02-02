Prof. Dr. Naci Görür İzmir'in ilçelerinde zeminlerin deprem riskini açıkladı

02 Şubat 2021 Salı, 09:08

Prof. Dr. Naci Görür, Fatih Altaylı'nın moderatörü olduğu Teke Tek programında İzmir'de meydana gelen depremleri değerlendirdi

Naci Görür, "İzmir jeolojik konumuyla, çok deprem kaynağına sahip. İzmir'in zemini depremin etkisini çok katlıyor." ifadelerini kullanırken Bayraklı, Karşıyaka, Alsancak, Konak ilçelerine işaret etti.

Naci Görür'ün İzmir'deki durumu harita üzerinden anlattığı açıklamaları şöyle oldu:

Burada hızları yavaşlıyor. Hızı yavaşladığı zaman oradan çıkmayı bilmiyor. Yavaş hareket ediyor. Salladıkça sallıyor. Yani ben hep öyle diyorum. Kapana sıkışmış fare gibi bir türlü çıkmıyor oradan. Bütün yapıları anormal sallıyor.

Ayrıca bu zemin depremin etkisini kat ve kat artırıyor. Hemen bu çevrede olan sert kayalar, kaya olduğu zaman deprem dalgaları geldiğinde, en yıkıcı es dalgası geldiğinde oradan çok çabuk geçiyor orada oyalanmıyor. Enerjisini o kaya orada özümsüyor, azaltıyor. Zarar gücünü azaltıyor.

Bizim insanlarımız böyle yerlerde binalar yapmışlar. Yerleşme alanları yapmışlar. Bunu biz tarih öncesi yapmış olaydık veye 1600-1700'lerde padişahlarımız yapmış olaydı derdik ki bunlar bilmiyordu.

Ya kardeşim buradaki binaların yeni yeni yerleşim alanlarının çoğu daha yeni 158-20 sene önce yapılmış. Bu nasıl bir aymazlıktır anlamak mümkün değil.

Şu gördüğümüz kesimlerde hem canlı fay var hem zemin kötü. Bu tür zeminlerde deprem olduğu zaman bizde iki parametre önemlidir. Biri en büyük yer hızı. Yer yüzünde bir nokta ne kadar hızlı sallanır? Bu zeminde anormal hızlı sallanıyor. Bir de ivme. Hızdaki değişim. Bu zeminde yine fazla.

Öyle olunca hem depremin etkisini büyütüyor, sıvılaşma oluyor. Aynı zamanda da salladıkça sallıyor.

Bina yapacaksan o binanın temelini sağlam yere götüreceksin. Orada temel etüdünü ciddi yapacaksın. Buradaki depremliğe uygun malzeme kullanacaksın. İşçilik kullanacaksın. Planını programını ona göre yapacaksın.

Böyle bir şeyin olmadığını yıkılan binalardan gördük. İnşaatçı arkadaşlar söylediler yıkılan binalardaki beton kalitesi bile inanılmayacak.