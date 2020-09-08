Profesör Mehmet Ceyhan Türkiye’deki gerçek vaka sayısını açıkladı!

08 Eylül 2020 Salı, 16:57

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal Habertürk’te Afşin Yurdakul’un 360 programına katıldı.

TÜRKİYE’DE VAKA SAYISI EN AZ 10 KATI

Programının konuğu Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şunları söyledi:

Yapılan çalışmalar gösteriyor ki gerçek vaka sayıları açıklananın 3-4 kat değil, en az 10 kat fazlası. Siz çok düzgün bir test politikası izleyip çok düzgün bir taramada yapsanız bütün ülkelerdeki veriler topludaki gerçek vakaların bizim bulduğumuzun 10 katı olduğunu gösteriyor. Örneğin ABD, İspanya, İngiltere, İsveç buralarda yapılan çalışmalar gösterdi ki sizin bulduğunuz vakaların en az 10 bazen 20 katı fazla insanın bağışıklık geçirdiğini gösteriyor. Türkiye’de vakalar 20 binlerde iken yapılan çalışma sonucunu Sağlık Bakanı’da açıklamıştı ve aktif vakamızın 215 bin civarında olduğu ortaya çıkmıştı. Yani şuan Türkiye’de en az 230 bin tane virüs bulaştırma potansiyeline sahip ama bunların yüzde 90’ı kendisi bile farkında değil çünkü test yapılmamış sonucu bile yok. Belirtisiz ya da hafif belirtilerle geçiriyorlar.

"MECBUR KALMADIKÇA SOKAĞA BİLE ÇIKMASINLAR"

Programda konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, “Bu kısıtlamaların gelmesini kendimiz yarattık uyum yok. Maske takmanın zorunlu hale getirilmesi çok önemli, maskeler kurallı bir şekilde takılmıyor. Görüyoruz ki maskeler çene altında veya kolda. Sosyal hayatta belirli kısıtlamaların getirilmesi çok yerinde bir karar çünkü biz yasak olmadan kendi kendimize tedbir alan bir millet değiliz. Vakalardaki artış korkunç boyutlarda ve bizi büyük bir paniğe sevk etmekte. Salgın döneminde düğün dernek gibi işlerin yapılmaması gerekir ancak insanlar birazcık anlayışlı olsunlar. Hatta mecbur kalmadıkça sokağa bile çıkmasınlar.

GERÇEK VAKALAR 3-4 KATI FAZLA

Durum o kadar vahim ve o kadar kötüye gidiyor. Biz tırmanıştayız. 1600-1700, 2000’lere doğru gidiyoruz. Testlerin duyarlılığının yüksek olmadığını da hesaba katarsak günlük vaka sayılarının en az teşhis konulan vakalardan 3-4 katı fazla olduğunu düşünüyorum. Bunu polikliniklere gelen hastalarda da görüyoruz. Lütfen vatandaşlar zorunlu olmadıkça toplu taşıma araçlarını kullanmasın, alışveriş merkezlerine gitmesin. Önümüz daha kötü günleri beraberinde getiriyor. Çünkü havalar soğudukça kapalı alanlarda kalma fazlalaşacak” ifadelerini kullandı.