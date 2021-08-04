Restoranda havai fişek paniği
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, açık alanda doğum günü kutlaması için ateşlenen havai fişeğin devrilip yandaki restoranın içine girerek patlaması güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan olmadı.
Olay, Keçiören ilçesinde 1 Ağustos akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, arkadaşının doğum gününde sürpriz yapmak için havai fişek patlatmak istedi. Boş alanda çimlerin üzerine konulup ateşlenen havai fişek, bu sırada devrilince yana doğru fırlayıp yakındaki restoranın camını parçalayıp içeriye girdi. Havai fişeğin içeride patlayıp sağa sola fırlaması nedeniyle büyük panik yaşandı. İçeride bulunan müşterilerin kimisi masaların altlarına girerek, kimisi de restoranın farklı noktalarına kaçarak kendilerini korumaya çalıştı. Olayda yaralanan olmazken, havai fişeğin restoranın içinde patlaması ve yaşanan panik anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
MANSUR YAVAŞ YANGINLARI ÖNLEMEK İÇİN ALINAN KARARLARI DUYURDU
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarının önüne geçmek için alınan son kararları duyurdu.
Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Yangınlarla mücadelede itfaiye personelimiz ve halkımız can pahasına mücadele ederken üzerimize düşeni yapmalıyız. Ankara’da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız"
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