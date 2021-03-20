Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi sosyal medyada gündem oldu
Galatasaray TV spikeri, Galatasaray ve Rizespor karşılaşmasında adeta kendinden geçti. GS TV spikerlerin reaksiyonu sosyal medyada çok konuşuldu.
Galatasaray evinde Rizespor'a 4-3 mağlup olurken GS TV spikerinin 90+3'te gelen gole gösterdiği tepki ise sosyal medyada en çok tartışılan videolar arasına girdi.
Gol sonrası stüdyo "Tüh Allah kahretsin ya!" sesiyle inledi.
Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına Rizespor'un uzatmalarda bulduğu gol sonrası GS TV spikerlerin reaksiyonu oldu.
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