Rusya'da -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
Rusya’ya bağlı Yakutistan’da bir köpek -54 derecede donmak üzereyken, kasaba sakinleri tarafından kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.
Rusya’ya bağlı Yakutistan’da bir köpek -54 derecede donmak üzereyken son anda kurtarıldı. Kasabadaki bir hastanenin mutfak bölümünde çalışan bir görevli -54 derecede kısmen buz tutan köpeğin sesini duyduktan sonra harekete geçti. Buz tutan köpeği tek başına kurtaramayacağını anlayan görevli, kasaba sakinlerinden yardım istedi.
ÜZERİNDEKİ BUZ LEVYE İLE KIRILDI
Köpeğin üzerini kaplayan buz kütlesi titizlikle levye yardımıyla kırıldı. Kurtarılan köpek sıcak bir yere götürüldü. Veteriner tarafından tedavi altına alınan köpeğin durumuna şaşıran yetkililer, " Neredeyse donmak üzereydi. Zamanında müdahale hayatını kurtardı. Buz tutmasına rağmen hayatta kalması bir mucize" dedi. Köpeğin, sesini duyarak ilk müdahaleyi yapan hastane çalışanı tarafından sahiplendiği belirtildi.
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