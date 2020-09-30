Saadet Partisi'nden Albayrak’ın “Döviz kuru benim için hiç önemli değil” sözlerine videolu yanıt
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Döviz kuru benim için hiç önemli değil” sözlerine Saadet Partisi videolu mesaj ile tepki gösterdi. Videoda “Döviz kuru sizin için hiç önemli olmayabilir. Ancak ekonomimiz için çok önemli!” denildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Döviz kuru benim için hiç önemli değil” sözlerine Saadet Partisi videolu mesaj ile tepki gösterdi. Videoda “Döviz kuru sizin için hiç önemli olmayabilir. Ancak ekonomimiz için çok önemli!” denildi.
Saadet Partisi, Albayrak’ın dün açıkladığı “Yeni Ekonomi Programı” sonrası, manidar bir video mesaj yayınladı. Videonun Berat Albayrak’ın “döviz kurunu dikkate almıyorum” sözlerine gönderme ile başladığı görüldü.
Videoda, "Döviz kuru önemli mi?, Asgari ücret kaç dolar?, Dolar bir kuruş artarsa ne olur?" soruları soruldu. Videonun sonunda Albayrak’ın “bitmiş” sözlerinin ardından alkışlanması dikkat çekti.
Video Saadet Partisinin sosyal medya hesabından “Ekonomi kötü hazırlanmış sunumlarla değil, vatandaşın arasında hissedilir!” başlığı ile yayınlandı.
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