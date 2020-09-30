Saadet Partisi'nden Albayrak’ın “Döviz kuru benim için hiç önemli değil” sözlerine videolu yanıt

30 Eylül 2020 Çarşamba, 11:11

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Döviz kuru benim için hiç önemli değil” sözlerine Saadet Partisi videolu mesaj ile tepki gösterdi. Videoda “Döviz kuru sizin için hiç önemli olmayabilir. Ancak ekonomimiz için çok önemli!” denildi.

