Saç saça kavgayı, araya giren erkekler güçlükle ayırdı!
Antalya'da iki kadın ve akrabalarının karıştığı saç saça kavgayı, araya giren erkekler güçlükle ayırdı. Birbirlerine terlik atan kadınları ve kavgada yaşananları, çevre binalarda oturanlar cep telefonuyla görüntüledi.
Muratpaşa ilçesi Muratpaşa mahallesinde iki kadın, sokak ortasında kavgaya tutuştu. Saç saça baş başa kavgaya, yakınları da karıştı. Birbirlerine terlikle vurup fırlatan kadınların kavgasına, 3 erkek müdahale etti. İki kadını ayırmak için büyük uğraş veren erkekler, uzun uğraş sonrası tarafları ayırmayı başardı.
6 kadının karıştığı ve 3 erkeğin güçlükle ayırdığı kadınların yol ortası kavgası, çevre binalarda oturanların cep telefonu kamerasına da yansıdı.
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