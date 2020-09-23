Saç saça kavgayı, araya giren erkekler güçlükle ayırdı!

23 Eylül 2020 Çarşamba, 13:04

Muratpaşa ilçesi Muratpaşa mahallesinde iki kadın, sokak ortasında kavgaya tutuştu. Saç saça baş başa kavgaya, yakınları da karıştı. Birbirlerine terlikle vurup fırlatan kadınların kavgasına, 3 erkek müdahale etti. İki kadını ayırmak için büyük uğraş veren erkekler, uzun uğraş sonrası tarafları ayırmayı başardı.

6 kadının karıştığı ve 3 erkeğin güçlükle ayırdığı kadınların yol ortası kavgası, çevre binalarda oturanların cep telefonu kamerasına da yansıdı.