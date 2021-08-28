Sahil Güvenlik botu ile çarpışan tekne battı: 5 yaralı

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 15:03

Edinilen bilgiye göre, olay, bu sabah 08.00 sıralarında İnciraltı açıklarında meydana geldi. Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak olarak avlanan balıkçılara müdahale etmek amacıyla balıkçı teknelerine yanaştı. Sahil Güvenlik botu, 5 metrelik ahşap bir tekneye çarptı. Su alan tekne alabora olurken, tekne içerisinde bulunan 5 kişi denize düştü. Sahil Güvenlik ekipleri de denize halat atarak suya düşen yaralıları kurtarmaya çalıştı.

BALIKÇILARLA EKİPLER ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Su alan teknede bulunan 5 kişi, yaralı olarak karaya çıkartılırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SAHİL GÜVENLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı, yaşanan olayla ilgili resmi internet sitesinde açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, "28 Ağustos 2021 tarihinde saat 08.00 sularında İzmir İli Üçkuyular önlerinde icra edilen kontrol ve denetim görevleri esnasında yasak sahada avlanan ve bölgedeki gemi trafiğini tehlikeye düşüren çok sayıda tekne olduğu tespit edilmiş ve bahse konu teknelerin teşhis edilerek gerekli cezai işlemlerin uygulanması maksadıyla bahse konu kalabalık tekne grubuna Sahil Güvenlik Botu tarafından yapılan yaklaşma manevraları esnasında bölgede bulunan bir tekne ile Sahil Güvenlik Botu arasında hafif çatma yaşanmıştır. Yaşanan çatmanın etkisiyle Sahil Güvenlik Botuna nazaran çok küçük boyutta (yaklaşık 5 mt) olan tekne su alarak batmış, teknede bulunan 5 şahıs kurtarılarak Üçkuyular feribot iskelesinde 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edilmesi sağlanmıştır. Yaşanan çatma neticesinde herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır" ifadelerine yer verildi.