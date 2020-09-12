Sahipsiz kaldık diyen depremzedelere AKP'li vekilden çirkin ifadeler: "Covid-19 değil, 'ihanet-19' virüsü var bunların kanında"

12 Eylül 2020 Cumartesi, 20:04

Elazığ'da yaşanan depremin ardından bir çok kent sakini sosyal medyadan ve çeşitli platformlardan, kendileriyle ilgilenilmediğini, "sahipsiz bırakıldıklarını" belirterek iktidara eleştiriler yöneltmişti. Bir yerel televizyon programında Elazığlıların bu ifadelerine ilişkin açıklamalarda buluanan AKP Elazığ Milletvekili Demirbağ, bu eleştirilere hakaretlerle tepki verdi.

Depremzede yurttaşların "Sahipsiz kaldık" eleştirilerine tepki gösteren AKP Elazığ milletvekili Zülfü Demirbağ, "Sahibi Allah'tır, sahibi Recep Tayyip Erdoğan'dır. 'Sahipsiz kaldık' diyenler gitsin kanlarına baktırsın, kan testi yaptırsınlar. Covid-19 değil, ihanet-19 virüsü var bunların kanında" sözleriyle hakaret etti.