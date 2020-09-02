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Sancaktepe'de freni boşalan ekskavatör yüklü TIR, 4 araca çarptı

Sancaktepe'de freni boşalan ekskavatör yüklü tır, park halindeki 4 araca çarptı, ardından binaya çarparak durabildi. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2020 Çarşamba, 13:11

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