Şanlıurfa’da sünger atölyesi, alev alev yandı

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Şanlıurfa’da, sünger atölyesinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2022 Cumartesi, 16:05

Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan sünger atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ederken, iş makineleriyle de bazı malzemelerin tahliyesi sağlandı. Kısa sürede büyüyüp, atölyeyi saran alevler, ekipler tarafından kontrol altına alınarak, söndürüldü.

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