Selçuk Tepeli'nin yaptığı hareket canlı yayına damga vurdu

24 Eylül 2020 Perşembe, 09:09

Gazeteci Fatih Portakal’dan sonra FOX TV Ana Haber Spikerliği görevini devralan gazeteci Selçuk Tepeli, ana haber bülteni sırasında yaptığı yorumlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Tepeli, pamuk üreticilerinin sorunlarına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Pamuk meselesinde yerlilik-millilik nerede?

Size yerli-milliyi göstereyim mi!

(Alnını göstererek) Bir yerli-milli göstereyim burası tarla yanığı...

Türkiye'de çiftçilerin yaş ortalaması 50 55 nasıl performans göstereceklerine bakın.

Niye kaçıyor bu insanlar bu işten?Çünkü ithalat kapılarını açıyorsunuz piyasayı dengelemek ister gibi ithalat yapmamanız gereken bir yer varsa o da tarım.

Niye?

Bu sene ithalat yaparsanız seneye daha az çiftçi eker.

Seneye daha az çiftçi ekerse siz daha çok ithalat yapmak zorunda kalırsınız bu bir kısır döngüye yol açar biz bu kısır döngüde girdabın içinde yuvarlanıp gidiyoruz

Biraz para kazanması lazım ki çiftçimizin ki sonraki yıl o yağız gibi çocuklar gibi aile işini devam ettirsinler sonraki yıl tarlalar ekilsin.



Son 18 yılda Türkiye yüzdelerde bahsetmeyeceğim, Bulgaristan büyüklüğünde tarım alanını kaybetti.

Bunların bir kısmını inşaatçılar işgal etti bir kısmını insanlar ekmiyor artık çünkü kazanmıyor, hiçbir şey...

Çünkü adam pamuk, pamuk çok meşakkatli bitki yani onunla uğraşmak hasadı filan çok zor. Siz nerden ithal ediyorsunuz

Yunanistan'danYunanistan pamuk üreticisi, bile değil nasıl oluyor peki Türkiye'nin pamuk ihtiyacının farkında olan Avrupa Birliği stratejilerinde bunu belirliyor ve Yunanistan'a diyorki, 'sen Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak üzere pamuk ek'

İşte böyle planlıyorlar ve Yunanistan Türkiye'nin ithalatında yüzde 17 yi 3. sırada... Avrupa Birliği harcamalarının yüzde 50'sini tarıma yapıyor bütçesinin yarısını tarıma veriyor. Desteklemek için 60 milyar eurodan fazla.. Sonra yerliyiz milliyiz "