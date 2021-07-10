Seyir halindeki araçlardan dışarı çıkan magandalar kamerada

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 10:32

Olay, dün gece saatlerinde Büyükçekmece’de meydana geldi. E-5 karayolunda seyir halinde olan iki araç, yan yana gelerek düşük hızda hareket etmeye başladı. Seyir halindeki araçların camlarından canlarını umursamadan dışarı çıkan iki şehir magandası ise görenlere korku dolu anlar yaşattı. Trafik olumsuz yönde etkileyen magandalar bir süre sonra gözden kayboldu. Şehir magandalarının o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.