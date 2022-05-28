Sinoplu çeltik üreticisi: 'Kilosu 10 lira civarında olursa, ancak kurtarır'

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 14:07

Sinoplu çeltik üreticisi Erdoğan Ünal, devletin verdiği ürün destekleri ile ilgili “Bizim aldığımız para stopaj vergisine denk geldi. Bu sene çeltik 600 kilogram olursa, kilogramı da 10 lira civarında olursa bizi ancak kurtarır. Olmazsa başa baş gider" dedi.

MALİYETLER YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE ARTTI

Sinoplu üreticiler, çeltiğin kilosunun en az 10 lira olması gerektiğini söyledi. Çiftçi Erdoğan Ünal, şöyle konuştu:

"Benim arazim toplamda 250 dönüme yakın. 1 dönümün maliyeti 3 buçuk 4 bin TL arasında. Bu sene maliyetler yüzde 100’ün üzerinde arttı. Akaryakıt, gübre tohum fiyatları yükseldi. Devletten tohum desteği, mazot gübre desteği... Ürün desteği olarak kilogramda 1 lira... Mazot desteği de 75 TL civarında. Ürün desteğinden memnun değiliz. Rakam aynı, hiç değişmedi.

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