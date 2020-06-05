Sokak hayvanlarını besleyen kadına tehdit: Seni var ya gebertirim
Sosyal medyada gündem olan videoda bir kadın, sokak hayvanlarını beslediği için komşusu tarafından tehdit edildi. Komşusuna tehditler savuran şahıs, ''Seni var ya gebertirim burada. Sana mermi atarım benim canımı sıkma" sözleriyle tehdit etti.
Sokak hayvanlarını besleyen kadına tehditler savuran şahsın sözleri tepki çekti. Sosyal medyada gündem olan videoda sokak hayvanlarını besleyen yaşlı bir kadın komşusu tarafından, "Gerizekalı mıdır nedir, özürlü zaten. Ruh hastası ya, baksana tipe. Ne biçim kadınsın lan sen şeytan gibi. Seni var ya gebertirim burada. Sana mermi atarım benim canımı sıkma" sözleriyle tehdit edildi.
Kadına hakaretler savuran şahıs, şunları söyledi:
''Eğer benim çocuklarımdan birini kedi köpek ısırsın, ben seninle görüşeceğim abla. Sen çekmeye devam et, senin suçun yok ama seni buraya koyanın suçu var. Ben Nihat bey ile görüşeceğim, sen bu evde yaşayamazsın, ben seni burada oturtmam. Gerizekalı mıdır nedir, özürlü zaten. Ruh hastası ya, baksana tipe. Ben seni burada yaşatmam. Sen erkek olsan var ya bu iş çok farklı olurdu. Ne biçim kadınsın lan sen şeytan gibi. Seni var ya gebertirim burada. Sana mermi atarım benim canımı sıkma''
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