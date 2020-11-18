Sokakta çığlık attı, mahalleyi ayağa kaldırdı! İbretlik görüntüler
Aksaray’da aldığı uyuşturucunun etkisiyle kendini kaybeden ve sokakta çığlık atan genç kadın mahalleyi ayağa kaldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen Polis ekiplerinin ikna etmekte güçlük çektiği kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Uyuşturucu bağımlısı olan Şeyma D. (29) aldığı maddenin etkisiyle kendini sokağa attı. Çığlıklar atan Şeyma D.'nin sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri daha önce de benzer bir durumda karşılaştıkları Şeyma'yı sakinleştirmeye çalıştı. Polis memurlarına sarılarak feryat eden Seyma'yı sakinleştirmek hiç kolay olmadı. Hastaneye sevk edileceğini anlayan Şeyma D. bu kez de hastaneye gitmemek için polis ekiplerine direndi.
Aldığı maddenin etkisiyle bilinci yerinde olmayan v polislere “Ne olur serum takmayın bana” diye yalvaran Şeyma D. yarım saat süren ikna çabasının ardından güçlükle ambulansa bindirildi.
Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne getirilen Şeyma D. bu kez de yardım çığlıkları attı. Her önüne gelen vatandaşa “Ağabey ne olur yardım edin” diye feryat eden Şeyma D. güçlükle tedavi kabinine alındı.
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit!
- Canlı yayında olay çıktı! Hemen reklama gidildi
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya sert tepki
- Erdoğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak açıklaması
- Son ankette Erdoğan'a Mansur Yavaş şoku
- Erdoğan açıkladı: Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması
- Albayrak sustu, danışmanı konuştu
- Türkkan, Maraş'taki pikniğin maliyetini açıkladı
- MEB'den uzaktan eğitim ile ilgili açıklama
- 'Erdoğan'a itaat edeceksiniz' demişti, ilginç ayrıntı
Video Haberler
- Canlı yayında Erdoğan'ın başdanışmanına sert sözler!
- Altaylı: Devletimiz bizi mi kandırıyor?
- İbretlik görüntü! Çığlık attı, mahalleyi ayağa kaldırdı
- Berat Albayrak'a ilişkin çok konuşulacak iddia
- CHP'li Altay'dan Alaattin Çakıcı'ya TBMM'de sert tepki
- CHP'li Özkoç, sarayın israf görüntülerini paylaştı
- Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 çocuk öldü, 7 yaralı var
- Yaban hayatı fotokapana böyle yansıdı
- İstanbul'da boya fabrikasında patlama
- İzmir'de korkunç olay! Yanmış halde ceset bulundu