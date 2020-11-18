Sokakta çığlık attı, mahalleyi ayağa kaldırdı! İbretlik görüntüler

18 Kasım 2020 Çarşamba, 09:25

Uyuşturucu bağımlısı olan Şeyma D. (29) aldığı maddenin etkisiyle kendini sokağa attı. Çığlıklar atan Şeyma D.'nin sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri daha önce de benzer bir durumda karşılaştıkları Şeyma'yı sakinleştirmeye çalıştı. Polis memurlarına sarılarak feryat eden Seyma'yı sakinleştirmek hiç kolay olmadı. Hastaneye sevk edileceğini anlayan Şeyma D. bu kez de hastaneye gitmemek için polis ekiplerine direndi.

Aldığı maddenin etkisiyle bilinci yerinde olmayan v polislere “Ne olur serum takmayın bana” diye yalvaran Şeyma D. yarım saat süren ikna çabasının ardından güçlükle ambulansa bindirildi.

Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne getirilen Şeyma D. bu kez de yardım çığlıkları attı. Her önüne gelen vatandaşa “Ağabey ne olur yardım edin” diye feryat eden Şeyma D. güçlükle tedavi kabinine alındı.