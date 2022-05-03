Sosyal medyada yayın yaparken 'fırına' girdi

03 Mayıs 2022 Salı, 14:42

Olay, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde 2 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşından küçük 4 kişi, otomobille mahallede gezmeye başladı.

Arka koltukta bulunan 2 kişi camdan dışarı sarkarak yolculuk yaparken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce park halindeki bir araca çarptı daha sonra da fırına girdi.



