Sosyal medyadaki o görüntülere Başkan Kerimoğlu'ndan açıklama
Bakırköy'de çekildiği iddia edilen görüntülerde "artık yemek alırız" diye bağıran kadın sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülere ilişkin Bakırköy Belediye Başkanı Op. Dr. Bülent Kerimoğlu açıklama yaptı.
Bakırköy Belediye Başkanı Op. Dr. Bülent Kerimoğlu Fox’ta İlker Karagöz’ün sunduğu programa katıldı.
Sosyal medyada “Artık yemeklerinizi alırım” diyerek çocuğu ile gezen kadın hakkında konuştu.
Kerimoğlu, “Bu münferittir. Belediyemizden her gün 3 bin yurttaşa yemek gider. Bakırköy’ü sığınılacak bir liman olarak görmüştür bu aile. Her ay 1320 aileye her ay nakdi yardım yapılıyor” dedi.
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