Sosyal medyadaki o görüntülere Başkan Kerimoğlu'ndan açıklama

17 Mayıs 2020 Pazar, 10:43

Bakırköy Belediye Başkanı Op. Dr. Bülent Kerimoğlu Fox’ta İlker Karagöz’ün sunduğu programa katıldı.

Sosyal medyada “Artık yemeklerinizi alırım” diyerek çocuğu ile gezen kadın hakkında konuştu.

Kerimoğlu, “Bu münferittir. Belediyemizden her gün 3 bin yurttaşa yemek gider. Bakırköy’ü sığınılacak bir liman olarak görmüştür bu aile. Her ay 1320 aileye her ay nakdi yardım yapılıyor” dedi.