Sosyal medyaya damga vuran isyan: Suları ısındı... Gidiciler, gidiciler!

04 Ağustos 2020 Salı, 16:07

TÜİK bugün Temmuz ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK’in verilerine göre Temmuz'da enflasyon yüzde 0,58 artarak yüzde 11,76’ya yükseldi.

Halk TV ise, mikrofonunu Ankara Ulus Hâli’nde yurttaşlara uzattı. Yurttaşların enflasyonu, TÜİK’in enflasyonundan farklı çıktı…

Tezgâhtaki fiyatların pahalılığından yakınan yurttaşlar arasında bir yurttaşın isyanı ise sosyal medyada gündem oldu.

Yaşlı amca, "Böyle bir şey olamaz! Millet hayattan bıktı, yaşamaktan bıktı. Suları ısındı... Gidiciler, gidiciler!" diyerek fiyatlara tepki gösterdi.