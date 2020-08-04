Sosyal medyaya damga vuran isyan: Suları ısındı... Gidiciler, gidiciler!
TÜİK'in açıkladığı temmuz ayı enflasyon verileri sonrası Halk TV mikrofonu pazardaki yurttaşlara uzattı. Yurttaşlar fiyatlara isyan etti...
TÜİK bugün Temmuz ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK’in verilerine göre Temmuz'da enflasyon yüzde 0,58 artarak yüzde 11,76’ya yükseldi.
Halk TV ise, mikrofonunu Ankara Ulus Hâli’nde yurttaşlara uzattı. Yurttaşların enflasyonu, TÜİK’in enflasyonundan farklı çıktı…
Tezgâhtaki fiyatların pahalılığından yakınan yurttaşlar arasında bir yurttaşın isyanı ise sosyal medyada gündem oldu.
Yaşlı amca, "Böyle bir şey olamaz! Millet hayattan bıktı, yaşamaktan bıktı. Suları ısındı... Gidiciler, gidiciler!" diyerek fiyatlara tepki gösterdi.
Video Haberler
- Eczaneye gelip, pompalı tüfekle ateş açtı
- Sosyal medyaya damga vuran isyan: Suları ısındı...
- Adada mahsur kalan 3 denizci böyle kurtarıldı
- Gökdelene yıldırım düşme anı kamerada
- Deprem anı kameralara böyle yansıdı
- Sokak kedisi iki köpeğe birden saldırdı! İşte o anlar
- Canlı yayında çarpıcı iddia! Tarih verdi
- ABD'de sahilde köpekbalığı paniği
- Bingöl’de erkek şiddeti: Eşini döve döve bayılttı!
- Tartışma büyüdü, yumruklar havada uçuştu!