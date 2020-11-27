SpaceX’in astronotu yörüngeden Dünya’yı görüntüledi
SpaceX tarafından üretilen Crew Dragon kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden astronot Victor Glover, yörüngeden Dünya'yı görüntüledi. Nefes kesen anlar, binlerce beğeni aldı.
Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX tarafından üretilen Crew Dragon kapsülü test görevine başladı. Geçtiğimiz günlerde Crew Dragon kapsülü ile NASA'dan Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) Soichi Noguchi’yi uzay istasyonuna gönderilmişti. Astronotlar görevlerine başlarken, Crew-1 ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden astronot Victor Glover sosyal medya üzerinden ilk paylaşımını yaptı. Glover, Dünya’nın kendine hayran bırakan görüntüleri, “Uzaydan ilk videom. Dragon uzay aracının penceresinden Dünya’ya bakın. Nefes kesen bir manzara” ifadelerini kullanarak takipleriyle paylaştı. Yörüngeden Dünya’yı kayda alan Glover’ın görüntüsü binlerce beğeni aldı.
Astronotlar 6 ay uzayda kalacak.
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