Sular çekilince, eski yapılar ortaya çıktı

20 Kasım 2020 Cuma, 15:38

Bolu kent merkezine yaklaşık 32 kilometre uzakta bulunan Taşlıyayla mevkisinde yapımına 2004’te başlanan ve Abant Tabiat Parkı’ndaki gölün 7 katı büyüklüğünde, çevre uzunluğu 22 kilometre olan 50 milyon metreküp su kapasiteli Seben Gölü’nün yapım amacına uygun şekilde değerlendirilmesi için “Seben Gölü Sulama Kanalı Projesi” başlatıldı. Proje kapsamında Batı Karadeniz’in en büyük yapay gölü olma özelliği taşıyan Seben Gölü’nden, yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Seben ilçesine sulama kanalı yapılacak. Seben Gölü’nden ilçeye su taşınması için yapılacak çalışmalar içerisinde gölün ortasından bir su kanalıyla alınacak su tamamen kapalı boru sistemiyle ilçeye aktarılacak. Çalışmalarda, gölde bulunan 50 milyon metreküp suyun yaklaşık yüzde 70-80’inin boşaltılmasına başlandı. Suyun boşaltılmasının ardından boru hattının yapım işlemi başlaması planlanıyor.

Projenin tamamlanmasının ardından bugüne kadar kuru yöntemle yapılan tarımda sulu yönteme geçilmiş olacak. Aynı zamanda iklimi ve arazilerinin verimliliğiyle Bolu’nun meyve-sebze ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Seben’de, sulu tarımın yaygınlaşmasıyla hem üretim kapasitesinin hem de kalitesinin artması bekleniyor. Proje tamamlandığında 32 bin dekarlık tarım arazisinin sulanması ve ekonomiye yaklaşık 23 milyon liralık katkı sağlanması bekleniyor.

Seben Gölü’nün yapımından önce bölgede bulunan Bolu Orman İşletme Müdürlüğü’nün hizmet binaları da boşaltım işlemleriyle birlikte yeniden gün yüzüne çıktı. Gölün suyunun çekilmiş hal ve eski yapıların ortaya çıkması havadan görüntülendi.