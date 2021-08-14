Sultangazi'de orman yangını söndürüldü

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 12:10

Sultangazi'de ormanda saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi yönlendirildi. Bu sırada ormanda denetimde olan polis ekipleri, yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Çalışmalara bir helikopter de havadan su dökerek destek verdi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri ormanın iç kısımlarında ve çevresinde kundaklama ihtimaline karşı geniş çaplı arama başlattı.

"YANGINA MÜDAHALEYE GELDİK"

Çıkan orman yangınını evinin balkonundan görerek müdahaleye giden Yaşar Gün, "Sultangazi'de oturuyorum. Annem rahatsız olduğu için ona kahvaltısını verdim. Balkondan dışarıya baktığımda alevleri gördüm. O anki durumda ne yapacağımı bilemedim. Arkadaşlarıma haber verdim yangın var diye. Hep beraber yangın tüpleriyle gittik. Müdahaleye geldik. Yangın söndü ama hala panik halindeyim" dedi.