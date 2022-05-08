Taksim'de dehşet: Ölmek için altgeçitten atladı

Abone Ol google-news

Taksim’de geçtiğimiz Perşembe günü, alkollü olan erkek şahıs altgeçide çıkarak yola atladı. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2022 Pazar, 11:25

Taksim Cumhuriyet Altgeçidinin üstüne çıkan ve alkollü olduğu iddia edilen yabancı uyruklu bir şahıs, yanına yaklaşan bir kişiye “Abi ben öleceğim” dedikten sonra aşağıya atladı.

Metrelerce yükseklikten yola düşerek yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler