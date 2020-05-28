Tartışmaların odağındaki Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Ey düşmanım" diye seslendi

28 Mayıs 2020 Perşembe, 12:42

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Barosu ile yaptığı eşcinsel tartışması hakkında dikkat çeken açıklamada bulundu. Diyanet’e yönelik “saldırıda” bulunulduğunu söyleyen Erbaş, Necip Fazıl Kısakürek’in “Ey düşmanım, sen benim ışığım ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın” sözlerine atıfta bulundu ve “Bu saldırılardan Diyanet güçlenerek çıkıyor. Demek ki teşkilatımız onları rahatsız edecek bir şeyler yapıyor ki yıpratmaya çalışıyorlar. Onlar yıpratmaya çalıştıkça da teşkilatımız daha güçleniyor ve kuvvetleniyor” dedi.

Önder İmam Hatipliler Derneği’nin Youtube'taki Ramazan Bayramı’na özel programa katılan Erbaş, Kısakürek’in sözlerine atıft yapmasının ardından programın ilerleyen bölümlerinden imam hatip okulları hakkında da değerlendirmede bulundu. Erbaş, imam hatip okullarından mezun olanların hepsinin ilahiyat fakültelerine gitmeyeceğini bildiklerini kaydederek, şunları söyledi:

“Ortaokul ve lisede okuyanların yüzde 15’i değil de yüzde 25’i imam hatipte okusun da ondan sonra üniversitelere gitsin istiyoruz. Bunun faydasını yaşıyoruz şu anda. Ülkemiz imam hatip neslinin gayretleriyle bugünleri yaşıyor… Rabbim 600 bin imam hatip öğrencisinden 60 bin imam hatip öğrencisine düştüğümüz günleri unutturmasın. 60 binden de 1.5 milyona çıkışının şükrünü eda etmeyi bizlere nasip eylesin.”