Tartıştığı ev arkadaşını bıçaklayıp kaçtı: Sağlık ekipleri 'camdan' içeri girdi

31 Mayıs 2022 Salı, 09:15

Olay, Adem Yavuz Mahallesi 2326 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir binanın giriş katında yaşayan Sezer Y. (22) ile ev arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine ev arkadaşı eline aldığı bıçak ile Sezer Y.’yi yaraladı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Sezer Y. kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşı ise bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Sezer Y.’nin çığlıklarını duyan yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.



