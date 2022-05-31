Tartıştığı ev arkadaşını bıçaklayıp kaçtı: Sağlık ekipleri 'camdan' içeri girdi
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir şahıs, tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak kayıplara karıştı. Durumu ağır olan yaralıya ulaşmak için sağlık ekipleri demir korkulukları aşarak camdan içeri girdi.
Olay, Adem Yavuz Mahallesi 2326 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir binanın giriş katında yaşayan Sezer Y. (22) ile ev arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine ev arkadaşı eline aldığı bıçak ile Sezer Y.’yi yaraladı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Sezer Y. kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşı ise bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Sezer Y.’nin çığlıklarını duyan yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
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