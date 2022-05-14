Tatil dönüşü bu notla şok oldular: 'İhtiyacım olanı aldım' notu bırakmış, kıymalı yumurta yapıp, duş almış

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 12:03

Hırsızlık olayı, Denizli'ye bağlı Pamukkale'nin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'de yaşayan tekstil işçisi Levent Karademir, eşi ve 2 çocuğuyla Ramazan Bayramı'nda tatil için memleketleri Burdur'a gitti. Tatilden 8 Mayıs'ta dönen Karademir ailesi, 2 katlı evlerinin pencere ve kapılarının zorlandığını, eve hırsız girdiğini fark edip, polise bildirdi.

Levent Karademir, polisle birlikte girdiği evde dolabın üzerinde "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" yazılı not kağıdını buldu. Evdeki eşyalarını kontrol eden Karademir, dizüstü bilgisayarı, iş kıyafetleri ve iç çamaşırları ile eşine ait kazakların çalındığını belirledi. Polis, evde parmak izi araştırması yaptı. Karademir, alt katı kontrol ettiğinde ise hırsızın kendisine kıymalı yumurta yapıp, duş da aldığını tespit etti.



