Tekme, yumruk ve sandalyeler havada uçuştu!
Çorum'da, iki kişi arasında çıkan kavgada tekme, yumruk ve sandalyeler havada uçuştu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Tekmeli ve yumruklu kavga eden iki kişi ellerine geçirdikleri sandalyeleri de birbirine fırlatmaya başladı. Çevredeki esnafının araya girmesiyle kavga son bulurken, iki kişi hafif şekilde yaralandı.
O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
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