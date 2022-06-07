TEM Otoyolu’nda otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
TEM Otoyolu’nda park halindeki TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralanırken, yanında bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 03.30 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Çamlıca gişeleri geçtikten sonra meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda Edirne istikametine ilerleyen ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen 32 AY 011 plakalı otomobil, güvenlik şeridinde park halinde bulunan 13 AAE 354 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yoldan çıkarak yeşil alana girdi.
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