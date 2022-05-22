TIR arkasında ölümüne patenli yolculuğa yoldan geçen sürücü müdahale etti

22 Mayıs 2022 Pazar, 14:02

Olay, Serik ilçesine bağlı D-400 Karayolunda meydana geldi.

Trafiğin işlek olduğu bir saatte TIR'ın arkasına tutunarak yolculuk yapmak isteyen patenli genç, hem trafiği hem de kendi canını hiçe saydı.



