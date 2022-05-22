TIR arkasında ölümüne patenli yolculuğa yoldan geçen sürücü müdahale etti

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Antalya’da TIR'ın arkasına tutunarak seyahat etmeye çalışan patenli genç, ölüme davetiye çıkardı. Seyir halindeki bir başka araç tarafından kayıt altına alınan görüntülerde patenci genç, diğer araçlardan gelen kornalı ve sözlü uyarı tepkilerine önce aldırış etmedi sonra TIR'dan ayrılıp akan trafikte yoluna devam etti.

cumhuriyet.com.tr
22 Mayıs 2022 Pazar, 14:02

Olay, Serik ilçesine bağlı D-400 Karayolunda meydana geldi.

Trafiğin işlek olduğu bir saatte TIR'ın arkasına tutunarak yolculuk yapmak isteyen patenli genç, hem trafiği hem de kendi canını hiçe saydı.


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