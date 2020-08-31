Trafikte korku dolu anlar! Kapı bir anda açıldı
Bursa’da faciadan dönüldü. Seyir halindeki otomobilin kapısını açan çocuk, az kalsın araçtan düşüyordu. O anlar başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesinde yaşandı. Avrupa Konseyi Bulvarından gelen otomobilin sol arka kapısı aniden açıldı. Hareket halindeki otomobildeki açılan kapıyı küçük bir kız çocuğu tuttuğu görüldü. O anda trafiğin yavaşlaması facianın önüne geçerken, olay anı başka bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi.
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