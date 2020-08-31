Abone Ol google-news

Trafikte korku dolu anlar! Kapı bir anda açıldı

Bursa’da faciadan dönüldü. Seyir halindeki otomobilin kapısını açan çocuk, az kalsın araçtan düşüyordu. O anlar başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:53

Olay, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesinde yaşandı. Avrupa Konseyi Bulvarından gelen otomobilin sol arka kapısı aniden açıldı. Hareket halindeki otomobildeki açılan kapıyı küçük bir kız çocuğu tuttuğu görüldü. O anda trafiğin yavaşlaması facianın önüne geçerken, olay anı başka bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi.

Video Haberler