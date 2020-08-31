Trafikte korku dolu anlar! Kapı bir anda açıldı

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:53

Olay, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesinde yaşandı. Avrupa Konseyi Bulvarından gelen otomobilin sol arka kapısı aniden açıldı. Hareket halindeki otomobildeki açılan kapıyı küçük bir kız çocuğu tuttuğu görüldü. O anda trafiğin yavaşlaması facianın önüne geçerken, olay anı başka bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi.