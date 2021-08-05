Tren ters makasa girdi; yolcular tahliye edildi
Kayseri-Adana seferini yapan yolcu treni, Mersin’in Tarsus ilçesinde ters makasa girince yolcular tahliye edildi.
Kayseri-Adana seferini yapan 2202 sefer sayılı Erciyes Ekspresi Mersin'in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi’nde gara geldiğinde teknik bir sorun nedeniyle lokomotif ters makasa girdi. Durumu fark eden görevli, hemen treni durdurdu. Trendeki 4 vagonda bulunan yaklaşık 300 yolcu tahliye edildi. Yolcular başka bir trene alındı.
Görevliler, olayla ilgili araştırma başlattı
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