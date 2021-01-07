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Trump yanlısı ırkçılardan skandal hareketler

ABD'de Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre'yi bastığı saatlerde, bir kilisenin önünde iki ırkçı George Floyd'un ölümüyle dalga geçti. Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketinin bayrağının kiliseye asılması sonrasında Floyd'un polis tarafından öldürülmesini 'canlandıran' ırkçılar sosyal medyada tepki çekti.

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2021 Perşembe, 12:57


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