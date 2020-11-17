Türk Tabipler Birliği Üyesi İbrahim Akkurt'tan korkutan hesaplama
Sağlık Bakanlığı'nın güncel salgın verilerini yorumlayan Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi İbrahim Akkurt, "Yüzde 3,8'in (hastalarda zatürre oranı) yüzde yüzünü dört işleme döktüğümde bugünkü gerçek vaka sayısı 87 bin 263 oluyor" dedi.
Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi İbrahim Akkurt, Sağlık Bakanlığı’nın güncel koronavirüs salgın verilerini yorumladı.
Sağlık Bakanlığı’nın 16 Kasım 2020 tarihli hasta tablosuna göre, bugün 151 bin 516 testten 3 bin 316’sında hasta tespit edildi, vefat sayısı 94 olarak açıklandı.
Hastalarda zattürre oranı bu hafta yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8 olarak bildirildi. Türkiye’de toplam hasta sayısı 417 bin 594’e, vefat sayısı 11 bin 601’e çıktı.
“MADALYONUN ÖBÜR TARAFI…”
TTB Merkez konsey üyesi Akkurt, “Madalyonun öbür tarafına bakmak istiyorum” diyerek tabloyu yorumladı.
Bugünkü vefat sayısının 94 olduğuna dikkat çeken Akkurt, “Gerçekten 94 kişi mi?” diye sordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Sadece İstanbul için bu sayıya 50 ilave edin” sözlerini hatırlatan Akkurt, hastalarda zatürre oranı üzerinden tahminlerini aktardı.
GERÇEK VAKA SAYISI 87 BİN 263 MÜ?
Akkurt, “PCR testi pozitif ve radyolojik, tomografik bulgusu olan olguların yüzde 3,8’i eğer 3 bin 316 ise, 35 yıllık bir göğüs hastalıkları uzmanı, bir hekim, sahada bulunan bir kişi olarak bu yüzde 3,8’in yüzde yüzünü dört işleme döktüğümde bugünkü gerçek vaka sayısı 87 bin 263 oluyor” dedi. “Vaka sayısı gerçekten bu ürkütücü rakam mıdır?” diye sordu.
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