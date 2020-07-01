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Ümraniye'de aksiyon filmlerini aratmayan anlar kamerada

ÜMRANİYE'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin aracıyla seyir halindeki taksi çarpıştı. Taksideki 3 kişinin yaralanmasına neden olan 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, şüphelilerin araçtan attıkları pompalı tüfek de ele geçirildi.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2020 Çarşamba, 10:37


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