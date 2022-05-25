'Ürün satma' bahanesiyle 100 kişiyi dolandıran 3 şüpheli yakalandı
Muğla'da, alışveriş sitelerinde satışa koydukları ilanlardaki ürünleri alacak kişilerden 'kapora' adı altında para alıp, ürünü göndermeyerek dolandırdıkları ileri sürülen 1'i kadın 3 kişi, Denizli ve Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonlarla yakalandı.100 kişiyi dolandırdıkları öğrenilen şüphelilerin, banka işlemlerinde 2 milyon liralık hareket olduğu belirlendi.
Marmaris ilçesinde yaşayan F.A., ve S.B., (39) ikinci el alışveriş sitesinde ilanda gördükleri konteyneri satın almak için ilan sahibinin hesabına kaparo olarak beşer bin lira gönderdiklerini belirterek dolandırıldıkları gerekçesiyle polise şikayette bulundu.
Muğla İl ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, Marmaris Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Mehmet Bolat (25) ile A.G. ve N.Y. isimli kadın olduğunu tespit etti.
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