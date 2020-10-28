Valilik duyurdu: Türk bayrağının yola serilmesine soruşturma
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk Bayrağı ile Atatürk posterlerinin yola serilmesi ve üzerinden araç geçmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Bayram kutlamaları kapsamında dolaştırılması planlanan ve bin metre uzunluğunda olduğu belirtilen, üzerinde Atatürk’ün posterlerinin de bulunduğu Türk Bayrağı’nın İstiklal caddesi boyunca yere serilerek yapılan hazırlıklar, vatandaşların büyük tepkisine neden oldu.
Cadde üzerinden seyreden bazı araçların üzerinden geçtiği bayrak, bir süre sonra toplatıldı.
Sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülere vatandaşlardan tepki içerikli yorumlar yapıldı. Olayda kurusu bulunan kişilerin tespit edilmesi amacıyla adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü nedeniyle şehrimizi bayraklarla süslüyoruz. İnşallah bayramımızı da en güzel şekilde kutlayacağız. Sosyal medya üzerinden yapılan eleştirileri değerlendirerek, kimse bizim bayrak sevgimizi, Atatürk sevgimizi sınamasın. Biz Atatürk çocuğuyuz, bayrağımızı da çok severiz. Bayrak ipinin uzunluğu bin metre, personelimiz bayrak asma çalışmaları esnasında, bayrak ipi kopmuş ve bayraklar yere düşmüş. Kısa sürede bayraklar toplanmışlar. Ancak bu esnada densiz kendini bilmezin birisi park halindeki otomobiliyle, bayrakların üzerinden hareket etmiştir. Bu davranış affedilir bir davranış değildir. Bayrağa yapılan bu saygısızlığı kınıyorum. Sosyal medya üzerinden yapılan karalama paylaşımlarını da vatandaşlarımızın taktirine bırakıyorum" dedi.
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