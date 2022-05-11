Van Bahçesaray'a mayıs ayında kar yağdı

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:46

Kar kalınlığının 20 santimi bulduğu bölgede, yazlık lastiklerle yola çıkan sürücüler ve hayvanlarını meralara otlatmaya çıkaran besiciler zor anlar yaşadı.



Van'da günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Çığ riski nedeniyle dönem dönem trafiğe kapatılan, nisan ayında kardan temizlenen Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nin bulunduğu bölgede kar etkili oldu.



Yağış nedeniyle sürücülerle, hayvanlarını meraya çıkaranlar zor anlar yaşadı. Küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu bölgede, sürüler meralarda mahsur kaldı. Hayvanlarını otlatmaya çıkaran Necip Tahir, "Bahçesaray'dan geliyoruz. Mayıs ayında kara yakalandık. Bu ayda bile ulaşım yine sıkıntılı" dedi.

