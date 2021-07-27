Yalova’da korku dolu anlar
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde pencere korkuluklarına kafası sıkışan bir çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çiftlikköy’ün Siteler Mahallesi’nde ikamet eden küçük çocuk, oyun oynarken pencere korkuluklarına kafasını soktu. Kafası demirlerin arasına sıkışan çocuğu gören çevredekiler, Çiftlikköy İtfaiyesi’ne bildirdi.
Olay yerine gelen İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, demirleri gevşeterek çocuğu kurtardı.
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