Yer: Kayseri...Gardıropta halıya sarılı halde yakalandı!

07 Ekim 2020 Çarşamba, 13:44

Edinilen bilgiye göre hakkında çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 23 hedef şahsın yakalanması için 24 adreste 40 ekip ve 85 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı. 'Kilitlemek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya hakkında hırsızlık', 'Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık', 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Taklit Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık', 'Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı', 'Cebir Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Konut Dokunulmazlığını ihlali', 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme', 'Yaralama', gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 18 şahıs ekiplerce yakalanırken, firari şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

HALIYA SARILI HALDE YAKALANDI

Öte yandan yakalanan şahıslar arasında, hakkında Kayseri İlamat ve İnfaz Bürosunca 'bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 8 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., operasyon sırasında polislere kapıyı açmadı. Polis ekiplerince eve girilmesinin ardından yapılan aramalarda M.A., yatak odasında gardırobun içerisinde bulunan halıya rulo vaziyette sarılı olarak bulundu.

Şahıslar emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.