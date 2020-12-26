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Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler

NBA’de Noel için hazırlanan Jingle Hoops isimli reklam filminde oyuncular attıkları basketlerle yeni yıl müziğini çaldı. Reklamda LeBron James ve Kevin Durant’in yanı sıra Steve Nash, Derrick Rose ve Stephen Curry yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2020 Cumartesi, 11:21


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