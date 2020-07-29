Yol çöktü, otomobil çukura düştü
Rusya'da hareket halindeki bir otomobil, asfaltın çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Sürücü, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Rusya'nın Kaliningrad kentinde meydana gelen olayda, hareket halindeki bir otomobil, asfaltın çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Otomobilin sürücüsü 50 yaşındaki kadın, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Yerel medya, asfaltın altından geçen su borusunun patlamasıyla çökmenin meydana geldiğini, sürücü kadının olaydan yara almadan kurtulduğunu duyurdu.
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