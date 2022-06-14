Yol ortasında trafiği durdurarak şınav çeken şahıs gözaltına alındı

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Sultangazi’de yol ortasında trafiği durdurarak Tiktok isimli sosyal medya platformu için şınav çeken şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
14 Haziran 2022 Salı, 16:21

Yabancı uyruklu bir şahıs, Sultangazi’nin en işlek caddesi olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde trafiği durdurarak yol ortasında şınav çekmişti.

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Sultangazi Trafik gözaltı

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