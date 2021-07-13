Yolcu otobüsüyle İBB aracı çarpıştı: 4 yaralı

13 Temmuz 2021 Salı, 09:10

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Demokrasi Otogarında hareketle Bodrum’a gitmek için yola çıkan otobüs ile virajı alamayan İBB’ye ait tıbbi atık toplama aracı Işıklar Mevkiinde çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 3 yolcu ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Kazada otobüste bulunanlar polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otoyol üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olduğu öğrenilen yolcu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrasında yolcular firmaya ait başka bir araçla yollarına devam ederken, ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.