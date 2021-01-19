Yolda yürüyen turist dehşeti yaşadı
İstanbul’un göbeği Şişli’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Cadde üzerinde yürüyen erkek bir turistin başına binadan bir buz kütlesi düştü. Neye uğradığını şaşır adam yere savrularak yaralanırken, çevredeki vatandaşlar ise panik yaşadı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken turist tedavi altına alınırken, binadakiler ise fırçayla çatıdaki karları aşağıya atarak temizledi.
Olay, saat 14.30 sıralarında Şişli Ergenekon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 gün süren yoğun kar yağışı sonrası don yaşanan bir binanın çatısında buz sarkıtları oluştu. Öğle saatlerinde cadde üzerindeki kaldırımda yürüyen erkek bir turistin başına binadan buz kütlesi düştü. Neye uğradığını şaşıran turist, başından yaralanarak yere savruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildiği esnada vatandaşlar turistin başına müdahale etti.
YOLDA YÜRÜYEN TURİST DEHŞETİ YAŞADI
Yapılan müdahale sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sedyeye konulan turist, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de yaşanan olayla ilgili çalışma yaparak tutanak tuttu. Öte yandan yaşanan olay sonrası binadakiler ise çatı katına çıkarak fırçalarla çatıdaki karları temizlemeye çalıştı. Fırçayla vurdukları karları düşürmeleri sonucu aşağıdaki vatandaşlar da panik yaşadı.
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