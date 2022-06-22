Yolun ortasında yatan köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde sokakta yatan köpeği ezen otomobilin sürücüsü, duruma aldırış etmeden yoluna devam etti.

İHA
22 Haziran 2022 Çarşamba, 16:29

Olay, Kastamonu’nun Tosya ilçesi Metal Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil, caddede seyir halindeyken yolda yatan sokak köpeğini ezdi.

Sürücü, köpeğe aldırış etmeden aracıyla yoluna devam etti. Ayağa kalkan köpek bir süre sonra yere yattı.

Olayı gören yurttaşların ihbarı üzerine belediye ekipleri tarafından alınan köpek tedavi altına alındı.

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