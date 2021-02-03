Yurttaşların imdadına beline kadar suya giren polis yetişti
İzmir’de meydana gelen sel felaketinde, araçların suya gömüldüğünü gören bir polis, beline kadar suya girerek tek tek araçların içinde kimse var mı diye kontrol etti, vatandaşların yardımına koştu. Polisin bu davranışı herkesin takdirini kazanırken, İzmir polisinin sel felaketinde canla başla çalışarak görevini yapması alkış topladı.
İzmir’de meydana gelen sel felaketinde, onlarca araç suyu gömüldü, dereler taştı, yollar göle döndü. 2 kişinin hayatını kaybettiği kentte yaralar sarılmaya çalışırken, İzmir polisi yolda kalan ve araçları suya gömülen vatandaşların teker teker yardıma koştu.
POLİSİN DAVRANIŞI ALKIŞ ALDI
Polisler, suya gömülen ve yolda kalan araçları kimi zaman vatandaşlarla iterek yardım etti. Ekipler, kimi zamanda kepçenin üzerine çıkarak vatandaşlara destek oldu. Polisin, bu mücadelesi herkesten alkış aldı.
BELİNE KADAR SUYA GİRİP ARAÇLARI TEK TEK KONTROL ETTİ
Öte yandan, sel sularının araçları suya gömdüğü bölgeye gelen görevli bir polis ise beline kadar suya girdi. Metrelerce suyun içinde yürüyen polis, araçlarda kimse var mı diye teker teker kontrol etti. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken, görüntüler herkesin takdirini kazandı.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhurbaşkanlığı için kim önde?
- Kadıköy'de Barış Atay'a sert müdahale
- Tarafını seç hamlesi
- Kemal Özkiraz'dan flaş Süleyman Soylu iddiası
- AKP'li Mehmet Metiner'e 'hakaret' davasında karar
- Atay'dan Özalan'a: Boş yapma tam porsiyon AKP'li
- Süleyman Soylu'dan Boğaziçi açıklaması
- ÖTV zammından sonra işte yeni araba fiyatları
- Önce genel başkanlıktan çekil
- Mansur Yavaş'tan Melih Bulu'ya açık mektup
Video Haberler
- Yurttaşların imdadına beline kadar suya giren polis yeti
- Ataşehir’de inşaat işçileri arasında yumruklu kavga
- AKP’de bir kongre krizi daha: Adaylara Muğla’da da engel
- Beşiktaş’ta dehşet anları: Sürücü, gence çarpıp kaçtı
- Önce kaza sonra tekmeli tokatlı kavga
- AKP'li belediye 2 yurttaşın öldüğü felaketle dalga geçti
- Okey masasında yakalandı, camdan atladı
- Bursa’da korku dolu anlar! Büyük bir gürültü ile patladı
- Küçükçekmece Gölü'nde vahşet!
- Avcılar'da dehşet! Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı