Zigana Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

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Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli kara yolu güzergahlarından Trabzon-Gümüşhane arasındaki Zigana Dağı Geçidi'nde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

cumhuriyet.com.tr
14 Mart 2022 Pazartesi, 17:03

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli kara yolu güzergahlarından Trabzon-Gümüşhane arasındaki Zigana Dağı Geçidi'nde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Zincirsiz yola çıkan TIR'lar yolda kalırken, aksayan trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri yolda önlem alırken, zincir takmayan ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmiyor.

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