Kışın neden turunçgil meyveleri tüketmeliyiz?

Yayınlanma: 29.12.2023 - 12:06

Güncelleme: 29.12.2023 - 12:06

Sonbahardan itibaren özellikle kışın çokça tüketilen turunçgiller, sadece C vitamini kaynağı değil, B vitaminleri ve mineraller de içerir. Peki kış aylarında turunçgilleri neden ve ne ile beraber tüketlmeliyiz? Hepsi haberin devamında...

Turunçgil familyasındaki meyveler nelerdir?

Canlı ve parlak renklerdeki turunçgiller, en çok tüketilen kış meyveleridir. Limon, portakal, lime limon, greyfurt, kan portakalı, mandalina ve pomelo gibi birçok meyve çeşitinden oluşan bu meyve ailesi, tatlı ve ekşi tatlarıyla pek çok damağa hitap eder. Turunçgil meyveleri; B vitaminleri, potasyum, fosfor, magnezyum ve bakır dahil olmak üzere bağışıklığı kuvvetli bir beden için gereken diğer vitamin ve minerallere de sahiptir.

Turunçgilleri neden et yemekleriyle birlikte tüketmeliyiz?

Turunçgil tüketimi, vücudun diğer gıdalardan daha fazla yararlanmasını sağlamaya yardımcı olur.İçeriğindeki yüksek C vitamininden dolayı, demir bakımından zengin etlerle birlikte tüketildiğinde vücutta demir emilimini kuvvetli bir şekilde artırır. C vitamini, sindirim kanalında demire bağlanır ve demir C vitamini kompleksi ile birlikte emilir. Turunçgilleri salatalarınıza katabileceğiniz gibi suları ile de lezzetli soslar ya da içecekler yapabilirsiniz. Dilerseniz sıktığınız turunçgil suyuna birkaç dilim limon da ekleyebilirsiniz.

Turunçgiller kalbe ve kolestrole iyi gelir mi?

Turunçgil meyveler; serbest radikalleri nötralize edebilen ve kişiyi kalp hastalıklarına karşı koruyabilen antioksidanlara sahiptir. Araştırmalar, turunçgillerin antioksidanlarının koroner arterlerden kan akışını iyileştirebileceğini, arterlerin kan pıhtılarını oluşturma yeteneğini azalttığını ve arter plaklarının oluşumunda ilk adım olan LDL (kötü) kolesterolün yükselmesini önleyebileceğini gösteriyor.

Turunçgillerin içeriği nedir?

Turunçgiller, zengin lif içeriği sayesinde sindirim sistemine katkıda bulunur. Uzun süre tokluk hissi vermesiyle kilo kaybının da destekçidir. Yapılan araştırmalar, yetersiz C vitamini alan bireylerde vücut kitle indeksi, bel çevresi ve vücut yağ yüzdelerinin yüksek olduğunu gösteriyor. Turunçgiller, salatalık, karpuz ve domates gibi yüksek su içeriğine sahiptir. Örneğin; portakal yüzde 87 su, greyfurt yüzde 88 sudan oluşur.

Turunçgiller içeriğinde potasyum bulundurur mu?

Turunçgiller aynı zamanda iyi birer potasyum kaynağıdır. Vücudumuz, su ve mineral dengesini korumak için de potasyum mineraline ihtiyaç duyar. Muz gibi potasyumdan zengin turunçgiller, vücutta sıvı düzenlenmesi, mineral dengesi ve kas kasılmalarını önlemede önemli rol oynarlar. Potasyun vücuttan sodyumun uzaklaştırılmasında, tuz miktarını dengelemede yardımcı olur.

Reflü rahatsızlığı olanlar turunçgil meyveleri tüketebilir mi?

Gastro-özafageal reflü hastalığı olanlarda, turunçgiller gibi yüksek asitli yiyecekler mide ekşimesi ve yanması gibi şikayetlere neden olabilir, böyle kişilere sorun yaratabilir. Doktorunuz ile görüşüp ne kadar ve ne sıklıkla turunçgil meyveleri tüketebileceğinizi görüşmek size fayda sağlayabilir.