TRT'nin iddialı dizisi reyting savaşına yenildi
Yalancı, Ada Masalı ve Elbet Bir Gün'ün ardından ekranda yaprak dökümü sürüyor. Son olarak televizyon ekranlarında bu sezon yaşanan final yapan dizilere bir yenisi daha katıldı. TRT 1'de yayınlanan 'Dünya Hali' dizisinin de, reytinglerde istediği sonucu alamayınca 20. bölüm itibarıyla final yapacağı ortaya çıktı.
Ekranlarda bu sezon yaprak dökümü yaşanıyor. Uzak Şehrin Masalı, Son Yaz, Cam Tavanlar, Ada Masalı, Elbet Bir Gün ve son olarak Yalancı dizisinden sonra bir dizi hakkında daha final kararı verildi.
Geçtiğimiz sezondan beri Alparslan, Masumlar Apartmanı, Barbaroslar, Kıbrıs Zafere Doğru, Gönül Dağı, Teşkilat gibi dizilerle atak yapan TRT dizilerinin çoğu iyi reytingler almayı başarsa da, bir yapımını daha düşük reyting sonucu bitirme kararı aldı.
YAZ DÖNEMİ DİZİSİYDİ
TRT1’in umut bağladığı dizilerden birisi de absürt komedi hikayesi olarak öne çıkan Dünya Hali dizisiydi. Pelin Abay ile Caner Şahin ikilisinin başrolünde yer aldığı dizinin yaz döneminden bu yana yayınlandığını ama reytingler konusunda yüzü gülmedi.
TV100'de yer alan habere göre, TRT1’in bu sezon tutmayan tek dizisi olarak öne çıkan Dünya Hali, final yaparak ekran ömrünü tamamlayacak.
24 Kasım Çarşamba akşamı 17. bölümü yayınlanacak olan dizinin 20. bölüm itibariyle ekrana veda edeceği ortaya çıktı.
Bu durumda dizinin normal şartlarda 15 Aralık tarihinde veda etmesi bekleniyor.
İlgili Haberler
- Burçin Terzioğlu 'Yalancı'ya böyle veda etti: "Kadına şiddete sessiz kalmayan savaşçı bir karakteri canlandırdığım için çok şanslıyım"
- Redd grubundan sanatçılara tepki: "Sizi var eden halktan bu kadar mı kopuksunuz? Çok mu zor 'hükümet istifa' yazmak?"
- Reytingler düşük geldi: Haluk Levent'in yardım programı hakkında yeni karar
Video Haberler
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
- Erdoğan'ın 1992'deki açıklaması yeniden gündemde
- Bulgaristan'a giderken yanan otobüsün son görüntüleri
- Belediye Meclisi'nde 'Şahin K' tartışması
- AKP'li Birinci'den tepki çeken 'enflasyon' çıkışı
- Taksici ile sürücü birbirine girdi
- Kadıgil'den üçüncü ittifak açıklaması
- Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Suudi Arabistan'a kar yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Dövizdeki sert yükselişin ardından yurttaşlar sokakta
- Dev banka bir sonraki adımı açıkladı
- Bazı ürünlerin satışı durduruldu
- Dolar fırladı, A Haber'den tepki çeken haber
- KARA SALI! 1 Dolar 13 lirayı aştı!
- Dolar kuru dev firmayı da vurdu! Üretim durduruldu
- Yurttaşlar sokağa çıktı, Alaattin Çakıcı hedef gösterdi!
- Kriz patlak verdi, muhalefet harekete geçti
- Elektrik faturalarında yeni dönem
- Dolar yükseldi, Merkez Bankası önünde eylem