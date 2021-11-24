TRT'nin iddialı dizisi reyting savaşına yenildi

24 Kasım 2021 Çarşamba, 11:33

Ekranlarda bu sezon yaprak dökümü yaşanıyor. Uzak Şehrin Masalı, Son Yaz, Cam Tavanlar, Ada Masalı, Elbet Bir Gün ve son olarak Yalancı dizisinden sonra bir dizi hakkında daha final kararı verildi.

Geçtiğimiz sezondan beri Alparslan, Masumlar Apartmanı, Barbaroslar, Kıbrıs Zafere Doğru, Gönül Dağı, Teşkilat gibi dizilerle atak yapan TRT dizilerinin çoğu iyi reytingler almayı başarsa da, bir yapımını daha düşük reyting sonucu bitirme kararı aldı.

YAZ DÖNEMİ DİZİSİYDİ

TRT1’in umut bağladığı dizilerden birisi de absürt komedi hikayesi olarak öne çıkan Dünya Hali dizisiydi. Pelin Abay ile Caner Şahin ikilisinin başrolünde yer aldığı dizinin yaz döneminden bu yana yayınlandığını ama reytingler konusunda yüzü gülmedi.

TV100'de yer alan habere göre, TRT1’in bu sezon tutmayan tek dizisi olarak öne çıkan Dünya Hali, final yaparak ekran ömrünü tamamlayacak.

24 Kasım Çarşamba akşamı 17. bölümü yayınlanacak olan dizinin 20. bölüm itibariyle ekrana veda edeceği ortaya çıktı.

Bu durumda dizinin normal şartlarda 15 Aralık tarihinde veda etmesi bekleniyor.